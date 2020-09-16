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Sosyal market pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.09.2020 12:02 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market pandemi sürecinde vatandaşların destekçisi oldu.

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market pandemi sürecinde vatandaşların destekçisi oldu. Gıdadan giyime, temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını kolayca karşılama imkanı bulan vatandaşlar bu zor süreçte rahat bir nefes aldı.

Beyoğlu’nda on yıldır ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market pandemi sürecinde de vatandaşların en büyük destekçilerinden oldu. Gıdadan giyime, temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını kolayca karşılama imkanı bulan vatandaşlar bu zor süreçte rahat bir nefes aldı. Sosyal Market’i ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, pandemi sürecinde gösterdikleri gayretten dolayı market çalışanlarına teşekkür etti.

Yardımlar kesintisiz devam etti
Covid-19 (Korona virüs) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasını amacıyla başlatılan Hazır Yardım Paketi uygulaması ile ihtiyaç sahipleri yardımlarını kesintisiz olarak almaya devam etti. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerinin yardım paketleri ise market görevlileri tarafından evlerine kadar götürülerek teslim edildi.

Sosyal market ile 4 bin 210 aileye her ay düzenli yardım yapılıyor
2010 yılından itibaren aralıksız hizmet veren Sosyal Marketten 4 bin 210 aile (yaklaşık 20 bin kişi) her ay düzenli olarak yardım alıyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen sosyal kart ile gıdadan temizliğe, giyimden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını temin ediyor. Sosyal Market ayrıca çocukların eğitim ve öğretim yılı başlangıcında kırtasiye ihtiyaçlarını, her bayram öncesinde de (4 bin çocuğun) bayramlık giysisini karşılıyor.

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