Sosyal market pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerinin destekçisi oldu

Beyoğlu’nda on yıldır ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market pandemi sürecinde de vatandaşların en büyük destekçilerinden oldu. Gıdadan giyime, temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını kolayca karşılama imkanı bulan vatandaşlar bu zor süreçte rahat bir nefes aldı. Sosyal Market’i ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, pandemi sürecinde gösterdikleri gayretten dolayı market çalışanlarına teşekkür etti.

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market pandemi sürecinde vatandaşların destekçisi oldu. Gıdadan giyime, temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar her türlü ihtiyacını kolayca karşılama imkanı bulan vatandaşlar bu zor süreçte rahat bir nefes aldı.

Sosyal market ile 4 bin 210 aileye her ay düzenli yardım yapılıyor

2010 yılından itibaren aralıksız hizmet veren Sosyal Marketten 4 bin 210 aile (yaklaşık 20 bin kişi) her ay düzenli olarak yardım alıyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen sosyal kart ile gıdadan temizliğe, giyimden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını temin ediyor. Sosyal Market ayrıca çocukların eğitim ve öğretim yılı başlangıcında kırtasiye ihtiyaçlarını, her bayram öncesinde de (4 bin çocuğun) bayramlık giysisini karşılıyor.