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Sosyal marketten 5 ayda 3 bin aile faydalandı

14.01.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Sosyal marketten 5 ayda 3 bin aile faydalandı

Sosyal projeleri ve çalışmalarıyla insan hayatına dokunan Karaköprü Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması için açtığı sosyal markette faaliyette olduğu 5 ayda yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaş ücretsiz alışveriş yaparak faydalandı.Karaköprü Belediyesi’nin sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği sosyal market projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak gıda, giyim vb.

Sosyal projeleri ve çalışmalarıyla insan hayatına dokunan Karaköprü Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması için açtığı sosyal markette faaliyette olduğu 5 ayda yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaş ücretsiz alışveriş yaparak faydalandı.
Karaköprü Belediyesi’nin sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği sosyal market projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak gıda, giyim vb. ihtiyaçlarını gideriyor.
Çankaya Mahallesinde 5 aydan fazla bir süredir hizmet veren sosyal markette Karaköprü Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen kart ile sosyal markette kuru gıda, yiyecek, giyim gibi temel ihtiyaçlarını herhangi bir ücret ödemeden temin ediyorlar.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sosyal marketten faaliyette olduğu 5 ayda yaklaşık 3 bin ailenin faydalandığını söyledi. Başkan Baydilli bu marketten sadece ihtiyacı olduğu tespit edilen vatandaşların faydalandığını hatırlatarak, bu vatandaşlara bir nebze destek oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.
Baydilli, "Beş aydan fazla bir süre önce faaliyete geçirdiğimiz sosyal marketimizle ilçemizde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen ailelerimize alışveriş kartı dağıttık. Bu sürede yaklaşık üç bin tane aile bu marketimizde alışveriş yaparak ihtiyaçlarını giderdiler. Buradaki ürünler hepsi bize hibe olarak geliyor ve biz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada aracı oluyoruz. Sosyal marketimize destek olan, bağışları ve hibeleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyal marketimizden faydalanmasına katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Karaköprü Belediyesi Sosyal Marketinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne başvurabilmektedir.

Sosyal marketten 5 ayda 3 bin aile faydalandı

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