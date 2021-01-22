YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sosyal Market’ten ihtiyaç sahiplerine 2,5 ton hamsi

Sosyal Market’ten ihtiyaç sahiplerine 2,5 ton hamsi

22.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda dar gelirli ailelerin her türlü ihtiyacını gideren Sosyal Market, bu kez de ihtiyaç sahiplerine 2,5 ton hamsi dağıtarak gönülleri fethetti.Beyoğlu Belediyesi tarafından 2010 yılında kurulan Sosyal Market, Beyoğlu’ndaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Beyoğlu’nda dar gelirli ailelerin her türlü ihtiyacını gideren Sosyal Market, bu kez de ihtiyaç sahiplerine 2,5 ton hamsi dağıtarak gönülleri fethetti.
Beyoğlu Belediyesi tarafından 2010 yılında kurulan Sosyal Market, Beyoğlu’ndaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Dar gelirli ailelere giyimden gıdaya, temizlik malzemelerinden kırtasiye malzemelerine kadar her türlü ihtiyaçlarını gideren Sosyal Market, şimdi de 2,5 ton hamsiyi ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Küçük Piyale Mahallesi’nde bulunan sosyal markete gelen dar gelirli vatandaşlar, paketlerde dağıtılan hamsileri alarak evinin yolunu tuttu.
Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla özverili bir çalışma yürüttüklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Vücudumuzun direncini artırmak için balık tüketimi çok önemli. Özellikle zor günlerden geçtiğimiz bu salgın sürecinde daha da önemli bir hale geldi. Biz de bu bilinçle Sosyal Marketimiz’e bağışlanan 2.5 ton balığı ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıttık. Bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Başta bağışçılarımız olmak üzere tüm operasyonu özveriyle yöneten mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Casper VIA S48 satıştaCasper VIA S48 satışta
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:47
Sabah
08:16
Öğle
13:21
İkindi
15:52
Akşam
18:15
Yatsı
19:39

İstanbul Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Eyüpsultan’da semt pazarlarında balık denetimi

Eyüpsultan’da semt pazarlarında balık denetimi

Daikin'dan servis ağına "Daikin App" ile mobil destek

Daikin'dan servis ağına "Daikin App" ile mobil destek

Pandemi döneminde bin 107 vatandaşa evde temizlik hizmeti verildi

Pandemi döneminde bin 107 vatandaşa evde temizlik hizmeti verildi

Maltepe’de 440 kadına danışmanlık hizmeti verildi

Maltepe’de 440 kadına danışmanlık hizmeti verildi

Online yarışmaların kazananları ödüllerini aldı

Online yarışmaların kazananları ödüllerini aldı

Keçiören Belediyesi Huzurevi’nde ilk doz aşılar yapıldı

Keçiören Belediyesi Huzurevi’nde ilk doz aşılar yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.