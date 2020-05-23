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Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, “1 kilo toz şeker” dağıtacağını söyleyerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.05.2020 15:52 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, Ramazan ayında gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit etmek için ilginç bir yola başvurdu.

Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, “1 kilo toz şeker” dağıtacağını söyleyerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, Ramazan ayında gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit etmek için ilginç bir yola başvurdu. Sosyal medya hesabında, “1 kilo şeker” dağıtacağını söyleyerek yüzlerce aileye erzak kolisi dağıttı.
Fenomen Aytuğ Ergen, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledi. Instagram hesabından yaptığı yardım kampanyasını milyonlarca takipçisiyle paylaşan Ergen, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için ilginç bir yönteme başvurdu. “1 kilo toz şeker” dağıtacağını belirten ünlü fenomen Ergen, kendisine talepte bulunan ihtiyaç sahiplerine içerisinde bir çok gıda malzemesinin bulunduğu yardım kolilerini ulaştırdı. Aytuğ Ergen, korona virüs salgını yüzünden ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirterek, her kesimin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti. Bu zorlu günlerde tüm güçleri ile devletin ve milletin yanında olduklarını kaydeden Ergen, “Ramazan bereket ayıdır. Temel gıda gereksinimlerini karşılayamayan ihtiyaç sahiplerine bu mübarek ayda ulaşmak, onların yanında olmak istedik. Ancak gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşları bulmak adına farklı bir yola başvurdum. Kampanyayı paylaştığım sosyal medya hesabımdan “1 kilo şeker vereceğim” diye duyurdum. Böylelikle gerçek ihtiyaç sahiplerini bulacaktım. Nitekim de öyle oldu, bu şekilde gerçek ihtiyaç sahipleri bana geri dönüş yaptı. Bende bir kilo şeker değil de, hazırlamış olduğum birçok gıda malzemesinin olduğu kolileri teslim ettim. Bu vesileyle hazırlattığımız 500 adet Ramazan kolimizi bu ailelere teslim ettik. 11 ayın sultanı Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en çok yaşandığı ay. Ramazan ayı, paylaşmak, muhtaçları gözetmek, ihtiyaç sahiplerine el uzatmaktır. Biz de bu mübarek günlerde etrafımızdaki ihtiyaç sahibi insanlara maddi ve manevi olarak yanında oluyoruz ve olmak zorundayız. Yardım etmek beni çok mutlu ediyor. Yardım ettikçe daha fazla yardım etme isteği geliyor içimden keşke çok gelirim olsa da hep yardım edebilsem. Elimden geldiğince bu yardımlarım Ramazan ayı sonrasında da devam edecektir. Bu mutluluk her şeye bedeldir” dedi.

Sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, “1 kilo toz şeker” dağıtacağını söyleyerek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştı

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