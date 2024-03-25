YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürdü

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürdü

İHA İHA
25.03.2024 14:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde lüks sitede yaşayan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın "Drago" isimli köpeği, komşularının köpeğine saldırarak öldürdü.

Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Köpeklerinin ölüm haberi sonrası adeta yıkılan Yasemin Kılıç ve Emin Kılıç kardeşler, yaşananları gözyaşlarıyla anlattı. Yasemin Kılıç "Banu Parlak sen bir katilsin" diye haykırdı.

Edinilen bilgilere göre olay dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde bulunan lüks sitede yaşandı. Yasemin Kılıç ve annesi köpekleri Leo’yu site içerisinde gezdirdi. Bir süre sonra eve dönen anne kız, komşuları Banu Parlak ile karşılaştı. Bu sırada Banu Parlak’ın elinden kurtulan Drago isimli köpeği, Leo’ya saldırarak parçaladı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo’yu ağır yaralayan Banu Parlak’ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç’ın da kolunu çizdi. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek, öldü.

Köpeklerinin ölüm haberiyle adeta yıkılan Kılıç ailesi, komşuları Banu Parlak ile tartıştı. İddiaya göre Banu Parlak’ın yanına çağırdığı kişiler, Kılıç ailesi mensuplarına saldırdı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Yaşananları gözyaşları içerisinde anlatan Yasemin Kılıç ve Emin Kılıç kardeşler, Banu Parlak’ın cezalandırılmasını istedi.
"Biz Leo ile birlikte 6 kişilik mutlu bir aileydik" diyen Emin Kılıç, "Yanımızda oturan Banu Parlak’ın çok büyük bir köpeği vardı. Kendisine defalarca söylememize rağmen tasmasız şekilde sitede gezdiriyordu. Dün 4 sıralarında köpeğimize saldırdı. Yoğun bakıma yatırıldı Leo. Bu sabah ise ölüm haberini aldık. Bizim canımız gitti. Ama Banu Parlak hala gülerek bizi suçluyor" ifadelerini kullandı.

Gözlerinin önünde köpeğinin parçalanmasını seyreden Yasemin Kılıç ise, "Leo’yu dolaştırırken Banu Parlak’ın köpeğini gördük. Bahçe içerisinde tasmasız dolaşıyordu. Annem ile birlikte onunla karşılaşmamak için yolumuzu değiştirdik ancak tam içeri girerken Banu Parlak köpeği ile birlikte tasmasız şekilde çıktı.
Köpek anında koşarak geldi. Leo’ya saldırdı. Köpeğin koştuğu Leo’yu parçaladığı an gözümden gitmiyor. Ben gece uyuyamadım. Hala hiçbir şey olmamış gibi güle güle bizi suçluyor. Bana saldırmaya çalıştılar. Ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Banu Parlak sen bir katlisin. Bu vicdan azabıyla nasıl yaşayacaksın" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazi Konut Kuzeyşehir’de hak sahiplerinin anahtarları teslim edildiGazi Konut Kuzeyşehir’de hak sahiplerinin anahtarları teslim edildi
Denizli Atletizm Kros Bölge Şampiyonası’na ev sahipliği yaptıDenizli Atletizm Kros Bölge Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı
Dalyan dev bisiklet organizasyonu ile sezona merhaba diyecekDalyan dev bisiklet organizasyonu ile sezona merhaba diyecek
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Mart Pazartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:52
Öğle
13:15
İkindi
16:43
Akşam
19:28
Yatsı
20:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Mart Pazartesi

Nurhan eczanesi
Kucukcekmece
Merve sevinç eczanesi
Eyup
İkbal eczanesi
Atasehir
Sema uysal eczanesi
Sisli
Gültekin eczanesi
Uskudar
Sağlik eczanesi
Sultanbeyli
Özkul eczanesi
Fatih
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.