YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Sosyal medya fenomenleri Adana Kadın Kooperatifi Birliğinde buluştu

Sosyal medya fenomenleri Adana Kadın Kooperatifi Birliğinde buluştu

15.05.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomenleri Adana Kadın Kooperatifi Birliğinde buluştu

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Adana Kadın Kooperatifleri Birliğine ait satış mağazasında düzenlenen bir etkinlikte kentteki sosyal medya fenomenleri ile bir araya geldi.

Vali Yardımcısı Kan, yaptığı konuşmada, kadın kooperatiflerinin, kentin sosyal ve ekonomik bakımdan kalkınmasına katkı sağladığını söyledi.

Etkinliğe katılan sosyal medya fenomenlerine teşekkür eden Kan, şöyle konuştu:

"Burada Adana'mızın çeşitli ilçelerinde üretilen birçok çeşit ürün var. Siz değerli sosyal medya fenomenlerimizin de bu konuda bizlere destek olacağınıza gönülden inanıyorum. Burayı el ele vererek hep beraber geliştirelim istiyoruz. Kadınlarımız, yiyecek, içecek ve diğer ürünler olmak üzere birçok ürün üretiyor, mutlu oluyorlar. Biz de bu mutluluğu onlara verdiğimiz desteklerle sürdürmeyi istiyoruz."

Vali Yardımcısı Kan ve fenomenler, daha sonra mağazada satışa sunulan el emeği göz nuru yöresel ürünleri inceledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu
Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes karşısında pes etmediPınar Karşıyaka, Anadolu Efes karşısında pes etmedi
Trabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacakTrabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazar

İmsak
03:48
Sabah
05:24
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:46
Yatsı
21:15

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Pazar

Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
İstanbulluoğlu Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.