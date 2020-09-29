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Sosyal medya fenomenleri pembe gölde

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 29.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan pembe gölde kamp kuran radyo programcıları ve sosyal medya fenomenlerine bölge tanıtımı gerçekleştirildi.Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte radyo programcıları ve sosyal medya fenomenlerine Dalyan köyünde bulunan Alexandria Troas Ören Yeri ve pembe göl tanıtıldı.Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Dünya genelinde 8 pembe gölden biri olarak gösterilen Pembe Kalpli Göl, ilçemize bağlı Dalyan köyünde bulunmaktadır.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunan pembe gölde kamp kuran radyo programcıları ve sosyal medya fenomenlerine bölge tanıtımı gerçekleştirildi.
Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte radyo programcıları ve sosyal medya fenomenlerine Dalyan köyünde bulunan Alexandria Troas Ören Yeri ve pembe göl tanıtıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Dünya genelinde 8 pembe gölden biri olarak gösterilen Pembe Kalpli Göl, ilçemize bağlı Dalyan köyünde bulunmaktadır. Ezine ilçemizin turizmden hak ettiği payı alabilmesi için bölgemizin antik kentlerini ve doğa harikalarını daha geniş kitlere tanıtmak için Ulusal medya mensupları ile bir günlüğüne Pembe Kalpli Gölde kamp kurduk. Eylül ayında gölün sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı su yosunları adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesi nedeniyle ortaya çıkan pembe ve kırmızıya yakın tonlar göle farklı bir görünüm kazandırıyor. Bu tabiat olayına medya mensupları ile birlikte tanıklık ettik. Ardından Alexandria Troas Antik Kent’ini ziyaret ederek bölge halkında bilgi verdim” dedi.

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