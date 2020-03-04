Sosyal medya fenomenleri SAÜ’de bir araya geldi

Sosyal medya fenomenleri SAÜ’de düzenlenen ’ Sosyal Medya Zirvesinde’ bir araya geldi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Genç Girişimciler Topluluğunca düzenlenen “Sosyal Medya Zirvesi” etkinliğinde sosyal medya fenomenleri öğrencilerle bir araya geldi. SAÜ Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonunda gerçekleşen ve iki gün süren söyleşilerde ilk gününde sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı Gökhan Tevek, Melis İşiten ve Bestami Köse konuk olarak yer aldı.

Hayatta beni en çok mutlu eden şey oyunculuk

Birinci oturumda konuşmasını yapmak için sahneye çıkan Gökhan Tevek, kendini tanıtarak sosyal medya dünyasında nasıl tanınır bir kişi haline geldiğini anlattı. Müzik tutkusu sayesinde bu noktalara geldiğini, daha sonra da oyunculuk yapmaya başladığını anlatan Tevek, “Hayatta beni en çok mutlu eden şey oyunculuk. Elbette herkesin bir tıkanma noktası vardır. Önemli olan bunu aşmak için çok çaba sarf etmek” dedi. Sosyal medyanın gereksinimlerine de değinen Gökhan Tevek, “Sosyal medyada yeniliklere açık olmalı ve güncelliği yakalamalıyız” dedi.