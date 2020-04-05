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Sosyal medya üzerinden evde rock müzik konseri

MERSİN HABERLERİ  | 05.04.2020 14:45 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, ’Evde hayat var’ projesi kapsamında ünlü rock grubu Kibrit Kutusu, sosyal medya üzerinden konser verdi.Mezitli Belediyesi terasında gerçekleşen ve seyircinin alınmadığı konser, sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, ’Evde hayat var’ projesi kapsamında ünlü rock grubu Kibrit Kutusu, sosyal medya üzerinden konser verdi.
Mezitli Belediyesi terasında gerçekleşen ve seyircinin alınmadığı konser, sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Daha önce çevre günü ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında Mezitlililerle buluşan Kibrit Kutusu, birbirinden güzel şarkılarını evlerinden çıkamayan Mezitliler için seslendirdi. Kendi şarkıları ve ünlü sanatçıların belleklerden silinmeyen şarkılarını söyleyen Kibrit Kutusu’nu, binlerce müziksever evlerinin rahatlığı ve güvenliği içerisinde izledi.
Orkestra elemanlarının sempatik hareketleri ve esprileriyle süslediği, ışık şovlarıyla da renklenen konseri, çevre binada oturan vatandaşlarda balkonlarından ve evlerinin terasından izledi. Kendilerine sağladığı imkanlar nedeniyle Başkan Tarhan’a teşekkür eden Kibrit Kutusu grubunun solisti Nebi Şengezer, “Biz Mezitli’de olmaktan çok mutluyuz. Aramızda çok özel bir diyalog oluştu. Üçüncü kez Mezitlilerle bir aradayız. Özellikle yılbaşı gecesi unutulmaz bir buluşma yaşadık. Bu virüs günlerinde evlerinden çıkamayan Mezitlilerin müzikten uzak kalmasını istemedik. Bu belalı günlerin bir an önce sona ermesini istiyoruz seyircilerimizle buluşmayı çok özledik” dedi.
Vatandaşların evlerinde sağlıklı kalması kadar kaliteli zaman geçirmesine de büyük önem verdiklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da “Hafta boyunca stepten zumbaya, satrançtan diksiyon kursuna, zeka oyunlarına kadar çok sayıda kurs ve etkinliklerle Mezitlililerin kaliteli zaman geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Her zaman bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumuz müzik grubumuz Kibrit Kutusu’nu bu felaket günlerinde de halkımızla buluşturmak istedik. Değerli sanatçılarımız bu teklifimizi büyük bir mutlulukla kabul etti. Muhteşem bir konseri sosyal medya aracılığı ile sanatseverlere ulaştırdılar. Önümüzdeki günlerde halkımızın karşısına daha farklı sürprizlerle çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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