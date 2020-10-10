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Sosyal medyada bir araya gelen gurbetçilerden 19 öğrenciye tablet desteği

ÇORUM HABERLERİ  | 10.10.2020 18:08 | Son Güncelleme

Sosyal medyada bir araya gelen gurbetçilerden 19 öğrenciye tablet desteği

ÇORUM (AA) - Çorum'da, sosyal medya üzerinden bir araya gelen gurbetçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayan 19 öğrenciye tablet hediye etti.

Almanya'da yaşayan Çorumlu Güngör Ercin, bir sosyal paylaşım sitesinde kurduğu "Avrupa'daki Çorumlular 19" sayfası üzerinden gurbetçilere kentteki ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği çağrısında bulundu.

Grup üyelerinin katkılarıyla temin edilen 19 tablet, okul idareleriyle yapılan görüşmeler sonucu belirlenen öğrencilere ulaştırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, kentteki bir restoranda tabletlerin teslim edilmesi dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, eğitimin önemli olduğunu, salgın sürecinde dahi devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bakanlıkların bazı tedbirler getirdiğine dikkati çeken Candan, ortaya çıkan eşitsizliklerin giderilmesi için ilave önlemler alındığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilere ilk etapta 500 bin tablet dağıtılacağını açıkladığını hatırlatan Candan, "Sonrasında ihtiyaç halinde devletimiz dağıtmaya devam edecek. Eğitim sadece devletin meselesi değil. Belediyeler, sivil toplum örgütleri ve kuruluşlar bu anlamda omuz veriyor. Burada dağıtılan tabletin sayısı önemli değil, yapılmak istenen işin güzelliği önemli. Böyle bir konuda inisiyatif alınması çok kıymetli." dedi.

Candan, Çorum Belediyesi olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 250 tablet vereceklerini, ihtiyaç halinde katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Avrupa'daki Çorumlular 19" topluluğu adına Funda Zühlsdorf ise sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra sosyal yardım kampanyaları düzenlediklerini dile getirerek, "Pandemiden dolayı uzaktan eğitimden imkansızlıklar nedeniyle yeterince faydalanamayan öğrencilerimize elimizden geldiği kadar yardım etmeye karar verdik. Gönüllülerimize yaptığımız çağrının ardından şimdilik 19 öğrenciye tablet hediye ediyoruz. Yardım çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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