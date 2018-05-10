Sosyal medyada büyük ilgi görüyor

Manchester United forması giyen Jesse Lingard'ın sevgilisi olan Jena Frumes'un paylaşımları ses getiriyor.

Manchester United'ın maçlarını da kaçırmayan ABD'li model Instagram'dan paylaştığı her fotoğraf takipçilerinden büyük ilgi görüyor.

2 / 12 Takipçilerinden büyük ilgi görüyor

3 milyon takipçisi olan Jena'nın Lingard'la da samimi pozları bulunuyor.