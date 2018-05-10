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Sosyal medyada büyük ilgi görüyor

FUTBOL HABERLERİ  | 10.05.2018 09:07 | Son Güncelleme

Manchester United taraftarı olan Amerikan model Jena Frumes, paylaştığı fotoğraflarla Instagram'ı salladı.

Manchester United forması giyen Jesse Lingard'ın sevgilisi olan Jena Frumes'un paylaşımları ses getiriyor.

Manchester United taraftarı Jena Frumes Instagram'ı yıktı geçti

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Takipçilerinden büyük ilgi görüyor

Takipçilerinden büyük ilgi görüyor
Manchester United'ın maçlarını da kaçırmayan ABD'li model Instagram'dan paylaştığı her fotoğraf takipçilerinden büyük ilgi görüyor.
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Takipçilerinden büyük ilgi görüyor

Takipçilerinden büyük ilgi görüyor
3 milyon takipçisi olan Jena'nın Lingard'la da samimi pozları bulunuyor.
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Takipçilerinden büyük ilgi görüyor

Takipçilerinden büyük ilgi görüyor
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Takipçilerinden büyük ilgi görüyor

Takipçilerinden büyük ilgi görüyor
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Takipçilerinden büyük ilgi görüyor

Takipçilerinden büyük ilgi görüyor
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Takipçilerinden büyük ilgi görüyor

Takipçilerinden büyük ilgi görüyor
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Takipçilerinden büyük ilgi görüyor

Takipçilerinden büyük ilgi görüyor
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Takipçilerinden büyük ilgi görüyor

Takipçilerinden büyük ilgi görüyor
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Takipçilerinden büyük ilgi görüyor

Takipçilerinden büyük ilgi görüyor
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Takipçilerinden büyük ilgi görüyor

Takipçilerinden büyük ilgi görüyor
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Takipçilerinden büyük ilgi görüyor

Takipçilerinden büyük ilgi görüyor
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Takipçilerinden büyük ilgi görüyor

Takipçilerinden büyük ilgi görüyor
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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Jena Frumes instagram Jesse Lingard

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