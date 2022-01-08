YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaşan şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaşan şüpheli tutuklandı

08.01.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaşan şüpheli tutuklandı

Sakarya'da sosyal medya hesaplarında çocuklara ait müstehcen görüntüler paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu sosyal medya hesaplarında müstehcen görüntüler paylaştığı tespit edilen A.A.K.J. yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan teknik incelemelerde çocuklara ait müstehcen görüntü depoladığı ve yayınladığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Yürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldıYürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldı
Geleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecekGeleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecek

Sakarya Namaz Vakitleri 8 Ocak Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:15
Öğle
13:10
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:20

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cumartesi

Gözde Eczanesi
Adapazari
Ozanlar Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Merve Eczanesi
Akyazi
Gözde Eczanesi
Adapazari
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Eda Eczanesi
Erenler
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek'e geçmiş olsun mesajı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Denizli'de sokakta yürürken bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Antalya’da kayıp olarak aranan oto tamircisinin cesedi bulundu

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Yeni Malatyaspor'da genel kaptanlığa Damir İbric getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.