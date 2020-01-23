YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Sosyal medyada çocukları mutlu eden yardımlaşma

Sosyal medyada çocukları mutlu eden yardımlaşma

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.01.2020 13:37 | Son Güncelleme

47 yaşındaki sözleşmeli öğretmen Hakan Ay, sosyal medyada iletişim kurduğu 200 okuldaki öğretmene yaklaşık 3 bin adet kitap gönderdi.47 yaşında olan ve 5 yıl boyunca sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığını, kitapları çok sevdiğini söyleyen Hakan Ay, "Bir tanıdığım elinde kullanmadığı kitapları geri dönüşüme göndereceğini söyledi.

47 yaşındaki sözleşmeli öğretmen Hakan Ay, sosyal medyada iletişim kurduğu 200 okuldaki öğretmene yaklaşık 3 bin adet kitap gönderdi.
47 yaşında olan ve 5 yıl boyunca sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığını, kitapları çok sevdiğini söyleyen Hakan Ay, "Bir tanıdığım elinde kullanmadığı kitapları geri dönüşüme göndereceğini söyledi. Ben de kitapları çok sevdiğim için, kullanılmayan kitapların ihtiyacı olan okullarda daha faydalı olacağını düşündüm" diyerek, sosyal medyadan iletişime geçtiği okullara topladığı kitapları gönderdiğini anlattı.
Kargo ücretlerini okullardaki öğretmenlerin karşıladığını ifade eden Hakan Ay, "Çevremdeki insanlar ve benim bu şekilde hareket ettiğimi öğrenen yurt dışındaki vatandaşlarımız da yardım ediyorlar. Şu ana kadar yaklaşık 200 okuldaki öğretmenle iletişime geçtik ve 5 bin TL değerinde 3 bine yakın kitap gönderdim" dedi.
Okulların ve öğrencilerin kitaplara ihtiyacı olduğunu söyleyen Hakan Ay, "Kitapları teslim alan öğretmenler bana yine sosyal medyadan fotoğraflar gönderiyor. Öğrenciler kitaplara kavuştukları için çok mutlu oluyorlar. Onları mutlu etmek beni de mutlu ediyor" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
Başkan Büyükkılıç İMOB’daBaşkan Büyükkılıç İMOB’da
Engelsiz Çocuk Evleri’nde her ay doğum günü kutlaması yapılıyorEngelsiz Çocuk Evleri’nde her ay doğum günü kutlaması yapılıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Dam yangınında 5 hayvan telef oldu

Dam yangınında 5 hayvan telef oldu

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Mesai arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı

Mesai arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
12:55
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:15

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mavi Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Meltem Zenger Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma destek verelim"

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir: "Berna hanıma destek verelim"

Kayserispor kampında sürpriz doğum günü

Kayserispor kampında sürpriz doğum günü

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kravets gollerine devam ediyor

Kravets gollerine devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.