Sosyal Medyada İletişim eğitimi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin sosyal medya ekiplerinde görev yapan personellere yönelik “Sosyal Medya İletişimi Eğitim Programı” düzenleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, verdiği hizmet içi eğitimler ile belediyelerdeki personellerin niteliğini arttırmayı salgın döneminde de sürdürüyor. Günümüzde kurumların vatandaşa ulaşmasında önemli bir iletişim kanalı haline gelen sosyal medyada, doğru ve etkili bir sosyal medya dilinin kullanılması önem taşıyor. Bu durumu dikkate alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin sosyal medya ekibinde yer alan personellere yönelik “Sosyal Medya İletişimi Eğitim Programı” düzenliyor. Salgından dolayı eğitime katılan tüm personeller, maske kullanımına ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde eğitimi takip ediyor.

İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Kongre Merkezi’nde başlayan eğitim 10 gün sürecek ve birçok farklı konuda katılımcılara bilgi sunumu yapılacak. Bu kapsamda Sosyal Medyada Marka Belediye Olmak, Sosyal Medyada Marka Başkan Olmak, Sosyal Medya Stratejisi Oluşturmak - Amaç, Hedef ve Sonuç, YouTube - Video İçerik Oluşturma ve Yayılımı, Dijital Projeler ve Dijital Ödüller, Sosyal Medya İçerik Yönetimi, Influencer İletişimi, Sosyal Medya Takip, İzleme ve Kriz Yönetimi, Sosyal Medya Reklam Yönetimi ve Siber Güvenlik konuları üzerine eğitim verilecek.

