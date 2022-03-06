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Sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunan 45 hesaba yönelik işlem başlatıldı

06.03.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunan 45 hesaba yönelik işlem başlatıldı

Yağ fiyatları üzerinden sosyal medya platformlarında provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerinin, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter'da "yağ fiyatları" üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlandığı kaydedildi.

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