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Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.06.2020 17:32 | Son Güncelleme

Denizli’de, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü ve THKP/C, DEV YOL terör örgütü propagandası yapan 2 şahsı tespit etti.

Denizli’de, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü ve THKP/C, DEV YOL terör örgütü propagandası yapan 2 şahsı tespit etti. Harekete geçen ekipler takibe aldıkları şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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