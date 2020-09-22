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Sosyal medyada yarım milyonluk ’Kayıp aranıyor’ merkezi

ANTALYA HABERLERİ  | 22.09.2020 12:11 | Son Güncelleme

Antalya’da yarım milyona yakın takipçisiyle geniş bir kitleye yayılan sosyal medya sayfasındaki etkileşimle başta kayıp yakınları olmak üzere özel eşyalarına hatta evcil hayvanlarına ulaşabiliyor.Antalya’da Uğur İncik’in (28) yaklaşık 2 yıl önce açtığı ve bu sürede 442 bin takipçiye ulaşan ‘Antalya Hakkında’ adlı sayfa, vatandaşların cep telefonuyla çektiği kavga, trafik kazası, intihar, yangın gibi olay ve ilginç anların yanı sıra kayıp merkezine de dönüştü.

Antalya’da yarım milyona yakın takipçisiyle geniş bir kitleye yayılan sosyal medya sayfasındaki etkileşimle başta kayıp yakınları olmak üzere özel eşyalarına hatta evcil hayvanlarına ulaşabiliyor.
Antalya’da Uğur İncik’in (28) yaklaşık 2 yıl önce açtığı ve bu sürede 442 bin takipçiye ulaşan ‘Antalya Hakkında’ adlı sayfa, vatandaşların cep telefonuyla çektiği kavga, trafik kazası, intihar, yangın gibi olay ve ilginç anların yanı sıra kayıp merkezine de dönüştü. Takipçiler, kayıp yakınlarını, hayvanları ve eşyalarının bilgisini sayfaya gönderiyor, İncik tarafından paylaşılan kayıp ilana rastlayan diğer takipçiler de ihbarda bulunuyor. Kısa sürede büyüyen etkileşim sayesinde ilanların çoğu kısa sürede de çözüme kavuşuyor.

“Kamu kurumlarına destek olmaya çalışıyorum”
Bu sayede kamu kurum ve kuruluşlarına da elinden geldiği kadar destek olmaya çalıştığını söyleyen Uğur İncik, kayıpların bulunmasıyla mutlu olduğunu ifade etti. Sosyal medyanın olumlu kullanılmasının herkese fayda getireceğine işaret eden İncik, “Kana ihtiyacı olan vatandaşlarımız olduğunda onları da paylaşıyoruz. Vermek isteyen çok takipçi oluyor ve yönlendiriyoruz. Vatandaşın işinin görülmesi beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

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