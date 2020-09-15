YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Sosyal medyadan paylaşılan sorulara doğru cevap verenlere tablet ödülü

Sosyal medyadan paylaşılan sorulara doğru cevap verenlere tablet ödülü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.09.2020 16:56 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediyesinın sosyal medya hesaplarından paylaşılan sorulara doğru cevap veren 20 şanslı kişiye tablet hediye edildi.Sosyal medya üzerinden her hafta sonu sorulan sorulara doğru cevap veren vatandaşları ödüllendiren Şahinbey Belediyesi geçtiğimiz hafta sonu “Mavi Vatanımız toplam kaç kilometrekareden oluşmaktadır” sorusunu sordu.

Sosyal medyadan paylaşılan sorulara doğru cevap verenlere tablet ödülü

Şahinbey Belediyesinın sosyal medya hesaplarından paylaşılan sorulara doğru cevap veren 20 şanslı kişiye tablet hediye edildi.
Sosyal medya üzerinden her hafta sonu sorulan sorulara doğru cevap veren vatandaşları ödüllendiren Şahinbey Belediyesi geçtiğimiz hafta sonu “Mavi Vatanımız toplam kaç kilometrekareden oluşmaktadır” sorusunu sordu. Sorulan soruya doğru cevap veren 45 bin kişi arasında yapılan çekilişle şanslı 20 kişiye Başkan Mehmet Tahmazoğlu tarafından tablet hediye edildi.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya üzerinden düzenlenen yarışmalarla ödüllendirmeye devam edeceklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak sizlerle yakın diyalog içerisindeyiz. Özellikle pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden sorduğumuz sorularımızla sizlerle iyi bir iletişim kurduk. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hafta sonu sosyal medya üzerinden sorduğumuz soruya 45 bin kişi cevap vermişti ve bu kadar kişi arasından yapılan çekilişte sizler şanslı çıktınız. Bundan sonrada bizleri takip etmeye devam edin. Çünkü sorularımız ve ödüllerimiz devam edecek” dedi.
Sosyal medya hesabından katıldığı yarışmada tablet ödülünü kazananlardan Elif Demir, "Kazandığımı öğrenince çok mutlu oldum. Tableti derslerime çalışmak için kullanacağım. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi. Eda Yalçınkaya, kazandığı tabletin dersleri için oldukça faydalı olacağını belirterek, “Yarışmaya annemin hesabından katıldım. Bana çıktığını duyunca çok şaşırdım. Çok mutlu oldum. EBA’ya giremiyordum. Elimde imkanım yoktu. Bu tablet sayesinde EBA’ya girebileceğim. Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kızı için yarışmaya katıldı
Sibel Balkan ise kızı için yarışmaya katıldığını belirterek, "Pandemiden dolayı eğitimler uzaktan veriliyor. Kızımın EBA’ya girebilmesi için bu yarışmaya katıldım. Yarışmaya katılan çok fazla kişi vardı. Bizlere çıkacağını düşünmüyordum. Ancak kızım çok dua etti. Onun için güzel bir hediye oldu” ifadelerini kullandı. Bekir Çabuk, düzenlenen yarışmaların iyi bir kaynaşma ortamı sağladığını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun çalışmalarından oldukça memnunum. Bu tür yarışmalar vatandaş ve belediye arasındaki kaynaşmayı arttırıyor. Daha öncede katılmıştık yarışmalara ancak bize çıkmamıştı. Kısmette tablet varmış. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştu.
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla soru cevap şeklinde sohbet etti. Yapılan konuşmanın ve sohbetin ardından yarışmaya kazananlara ödülleri, düzenlenen törenle Başkan Tahmazoğlu tarafından verildi.

Sosyal medyadan paylaşılan sorulara doğru cevap verenlere tablet ödülü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Gaziantep Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:45
Sabah
06:06
Öğle
12:31
İkindi
16:01
Akşam
18:46
Yatsı
20:01

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Elçin Eczanesi
Sehitkamil
Özyurt Eczanesi
Sehitkamil
Seyrantepe Korkmaz Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Dikilen fidanlar gelecek nesiller için büyütülüyor
Dikilen fidanlar gelecek nesiller için büyütülüyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gaziantep'te Kovid-19 kurallarına uymayan 56 araç ve sürücüsüne ceza
Gaziantep'te Kovid-19 kurallarına uymayan 56 araç ve sürücüsüne ceza
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
Bursaspor'a Gaziantep'te Sıra Gecesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.