Sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yapan 7 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sosyal medya üzerinden bölücü ve provakatif paylaşımlar yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ardından operasyon düzenleyen ekipler 7 şüpheliyi yakaladı. ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak, terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapmak’ suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

