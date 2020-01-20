Boyabat Gençlik Merkezi tarafından yürütülen ve 81 ilde gerçekleşen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi” kapsamında gönüllü gençler bir araya gelerek birtakım etkinliklerde bulundular.

Emniyet Müdürlüğü ziyareti, hastane personelleri ve hasta ziyaretleri, kıraathanede kitap okuma etkinliği ve Boyabat Belediyesinin de katkıları ile yapılan sokak hayvanlarının beslenmesi etkinliğinde gönüllü gençler, veteriner hekimi eşliğinde mamaları belirli noktalara yerleştirerek minik dostlarımızı beslediler.

Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu, yaptığı açıklamada, "Kurumumuz tarafından yazılan ve bakanlığımız tarafından kabul gören ’Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ isimli projemiz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatıyla 81 ilde bulunan tüm gençlik merkezlerinde yılda en az dört defa olmak üzere uygulanmaktadır. Yapmış olduğumuz etkinliklerden sokak hayvanlarının yemlenmesinde kurumumuza destek olan Boyabat Belediye Başkanı Sayın Şefik Çakıcı’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

