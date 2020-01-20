YURTHABER
  4. Sosyal medyadan sosyal meydana

Sosyal medyadan sosyal meydana

SİNOP HABERLERİ  | 20.01.2020 13:36 | Son Güncelleme

Boyabat Gençlik Merkezi tarafından yürütülen ve 81 ilde gerçekleşen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi” kapsamında gönüllü gençler bir araya gelerek birtakım etkinliklerde bulundular.Emniyet Müdürlüğü ziyareti, hastane personelleri ve hasta ziyaretleri, kıraathanede kitap okuma etkinliği ve Boyabat Belediyesinin de katkıları ile yapılan sokak hayvanlarının beslenmesi etkinliğinde gönüllü gençler, veteriner hekimi eşliğinde mamaları belirli noktalara yerleştirerek minik dostlarımızı beslediler.Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu, yaptığı açıklamada, "Kurumumuz tarafından yazılan ve bakanlığımız tarafından kabul gören ’Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ isimli projemiz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatıyla 81 ilde bulunan tüm gençlik merkezlerinde yılda en az dört defa olmak üzere uygulanmaktadır.

Boyabat Gençlik Merkezi tarafından yürütülen ve 81 ilde gerçekleşen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi” kapsamında gönüllü gençler bir araya gelerek birtakım etkinliklerde bulundular.
Emniyet Müdürlüğü ziyareti, hastane personelleri ve hasta ziyaretleri, kıraathanede kitap okuma etkinliği ve Boyabat Belediyesinin de katkıları ile yapılan sokak hayvanlarının beslenmesi etkinliğinde gönüllü gençler, veteriner hekimi eşliğinde mamaları belirli noktalara yerleştirerek minik dostlarımızı beslediler.
Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu, yaptığı açıklamada, "Kurumumuz tarafından yazılan ve bakanlığımız tarafından kabul gören ’Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ isimli projemiz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatıyla 81 ilde bulunan tüm gençlik merkezlerinde yılda en az dört defa olmak üzere uygulanmaktadır. Yapmış olduğumuz etkinliklerden sokak hayvanlarının yemlenmesinde kurumumuza destek olan Boyabat Belediye Başkanı Sayın Şefik Çakıcı’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Sinop’ta ilk yardım eğitimiSinop’ta ilk yardım eğitimi
Boyabat 1868 Spor’un yeni başkanı belirlendiBoyabat 1868 Spor’un yeni başkanı belirlendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Sinop Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:56
Öğle
12:55
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:10

Sinop Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Coşkun Eczanesi
Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Güçlü Eczanesi
Gerze
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sinop’ta etil alkol, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Sinop’ta etil alkol, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Boyabatlı kadınların kış için ekmek hazırlığı

Boyabatlı kadınların kış için ekmek hazırlığı

Sinop’un Kumkapı Sahilindeki Kötü Deniz Kokusu Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Sinop’un Kumkapı Sahilindeki Kötü Deniz Kokusu Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.