YURTHABER
  4. ’Sosyal medyadan sosyal meydana’ projesi

’Sosyal medyadan sosyal meydana’ projesi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 21.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Sosyal medyadan sosyal meydana’ projesi tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale’de de hayata geçti.Kırıkkale Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gençlik Merkezleri atölye faaliyetleri ’Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ projesi kapsamında alışveriş merkezlerinde ve şehrin en işlek meydanlarında gençlerle buluşturulduğu bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Sosyal medyadan sosyal meydana’ projesi tüm yurtta olduğu gibi Kırıkkale’de de hayata geçti.
Kırıkkale Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gençlik Merkezleri atölye faaliyetleri ’Sosyal Medyadan Sosyal Meydana’ projesi kapsamında alışveriş merkezlerinde ve şehrin en işlek meydanlarında gençlerle buluşturulduğu bildirildi. Kırıkkaleli gençler, Gençlik Merkezlerince alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte; akıl ve zekâ oyunları, robotik kodlama, takı tasarım, ebru, dart, mis sabun, tezhip, resim, el sanatları sergisi ve Yeşilay standı yer aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Haluk Karahan, birlik ve beraberlik temasıyla yola çıkan projenin yıl içerisinde dört defa düzenlendiğini belirtti. Karahan, "Gençlik Merkezlerimiz tarafından yürütülen bu projeyle gençleri sosyal medya bağımlılığını azaltmak, farkındalık oluşturarak onları toplumla bir araya getirip milli ve manevi değerlerimizle sosyalleştirmek; sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amaçlanmaktadır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Kırıkkale Belediyesi personeline aile içi iletişim semineri verildiKırıkkale Belediyesi personeline aile içi iletişim semineri verildi
Kırıkkaleli özel sporcular Türkiye ŞampiyonasındaKırıkkaleli özel sporcular Türkiye Şampiyonasında
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:29
Sabah
07:56
Öğle
13:02
İkindi
15:35
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Nergis Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırıkkale’de, 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

Kırıkkale’de, 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

Akdoğan: “Kahrolsun küresel emperyalizm, yaşasın zulme karşı direnişimiz”

Akdoğan: “Kahrolsun küresel emperyalizm, yaşasın zulme karşı direnişimiz”

Başkan Saygılı’dan Pınar ve Bilge kardeşlere sürpriz

Başkan Saygılı’dan Pınar ve Bilge kardeşlere sürpriz

Kırıkkale'de Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

Kırıkkale'de Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

Keklik ve bıldırcın avlayanlara 3 bin 593 lira ceza

Keklik ve bıldırcın avlayanlara 3 bin 593 lira ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.