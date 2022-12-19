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Sosyal medyadan tepki yağdı! Dekolteli cenaze kıyafeti kızdırdı... “Böyle saygısızlık görmedim”

19.12.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz bir moda markasına ait son derece dekolteli mini siyah bir elbiseyle boy gösteren genç bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımda kombinini cenaze kıyafeti olarak tanımlayınca tepkilerin odağına yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları TikTok kullanıcısının yaptığı paylaşımı kısa sürede eleştiri yağmuruna tuttu.

Sosyal medyadan tepki yağdı! Dekolteli cenaze kıyafeti kızdırdı... “Böyle saygısızlık görmedim”

TikTok’ta paylaşım yapan bir kadın kullanıcılara cenaze kıyafeti olarak siyah dekolteli bir elbise tavsiye edince dikkatleri üzerine çekti. Siyah boyundan bağlamalı olarak tasarlanan mini elbise, boyun, göğüs ve karın bölgesinde dekoltelere sahipti. 62 binden fazla izlenen gönderisine TikTok kullanıcısı, “Merhaba hanımlar. Cenaze töreni kombini isteyen o kadar çok insan oldu ki... Bugün by parçayı yakaladık. Başka hiçbir yere bakmayın” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları verilen cenaze kombini tavsiyesi üzerine adeta yorum bölümüne akın etti ve eleştiri oklarını çıkarttı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bana mı öyle geliyor? Yoksa gerçekten saygısızlık mı ediyor?” yorumunu ekledi.

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Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise “Ben böyle bir saygısızlık görmedim” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise “Bir kişinin bunu cenazede giymesinin imkanı yok” dedi.

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tiktok cenaze

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