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Sosyal Medya’nın yeni trendi; Cox10 mood çılgınlığı

ERZURUM HABERLERİ  | 22.02.2020 15:15 | Son Güncelleme

Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, ülkemizde ve Dünya’da sürekli gelişen ve değişen giyim sektörünün girişimcilerin büyük ilgisini çektiğini ve sektörde farklı fikirlerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Sosyal Medya’nın yeni trendi; Cox10 mood çılgınlığı

Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, ülkemizde ve Dünya’da sürekli gelişen ve değişen giyim sektörünün girişimcilerin büyük ilgisini çektiğini ve sektörde farklı fikirlerin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Arslantaş, bunların en son örneğinin de Arslantaş Creative reklam ajansının sahibi Haluk Arslantaş’ın ortakları ile birlikte yeni yatırımı olan “Vox10line” markası olduğunu kaydetti.
Arslantaş, Sosyal Medya’da gençlerin çok sevdiği Vox10line Mood serisi modunuza göre değiştiğini ve içerdiği mesajlar ile eğlendirdiğini dile getdi.
Son zamanlarda trend olan ve gençlerin çokça sevdiği mesaj içerikli sweatshirt ve tshirt’lere farklı bir boyut kazandıran Vox10 markasını Haluk Arslantaş ise şöyle yorumladı;
“Klasik baskı veya nakış detaylı modellerin sektörde her zaman tutulduğunu ve birbirinden şık desenlerle yeniden yorumlandığını çok net bir şekilde tespit ettik. Fakat bir yenilik yapmamız gerektiğini de biliyorduk! Bizler de “Vox10 Mood” serisi ile insanların bir sweatshirt’ü sürekli farklı mesajlarla güncelleyerek giymesinin keyifli olacağını düşünerek üretmeye başladık. Kitlelerde çok sevdi ve sosyal medyada büyük bir akım başlattı. Bu bağlamda 2020 yılının başlarında kış sezonuna biraz geç girmemize rağmen stoklarımızın %75’ini 3 gün gibi kısa bir sürede tükettik ve oluşan talepler doğrultusunda kış sezonu için üretime hız kesmeden devam ediyoruz.”
Ayrıca markanın geleceği ile ilgilide birkaç bilgi aktaran Haluk Arslantaş, “Henüz yeni olan markamızın bu denli ilgi görmesini kesinlikle ekip olarak geliştirdiğimiz stratejinin başarılı bir sonucu olarak görüyorum. Bizler ekip olarak ürünlerimizin her detayı için özenle çalıştık, pazarda yer edinebilmek için fikirlere önem verdiğimiz kadar üretim, kalite ve fiyat politikamızı da özen gösterdik. En kaliteliyi en ucuza sunmayı hedefledik ve güncel piyasa şartlarında ürünlerimizi ulaşılabilir kıldık. Bu bağlamda yine aynı strateji ile en iyiyi, en kaliteliyi, en ucuza sunmak üzere yaz sezonuna yine içinde fikirler barındıran keyifli bir koleksiyonla hazırlandık. Vox10 ile sürprizlere hazır olun.” dedi.

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