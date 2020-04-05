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Sosyal mesafe ihlallerine para cezası uygulandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.04.2020 14:46 | Son Güncelleme

Balıkesir’de polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye idari para cezası uyguladı.Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirlere uymayanlara Balıkesir’de para cezası yazıldı.

Balıkesir’de polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye idari para cezası uyguladı.
Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirlere uymayanlara Balıkesir’de para cezası yazıldı. Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla alakalı mücadele tüm hızıyla sürerken, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı "sosyal izolasyon" kurallarını ihlal edenleri yakın takibe aldı.
Emniyet ekipleri, sosyal izolasyon kurallarına uymayan vatandaşlara yönelik yapılan denetimlerde; Burhaniye Şehit Turhan Bayraktar Parkı’nda aynı bankta yan yana oturan 4 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan toplamda bin 568 TL idari para cezası uyguladı. C. K., A.K., Z. T. ve F. K. adlı 4 kişiye, Korona virüs salgınıyla mücadelede sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden dolayı 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinde yer alan "Yetkili makamlar tarafından genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket etme" suçundan 392 TL idari para cezası uygulandı.

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