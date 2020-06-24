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Sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye ceza kesildi

KONYA HABERLERİ  | 24.06.2020 14:47 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kahvehanede sosyal mesafeye uymayarak oyun oynayan 4 kişiye para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Doğualagözlü Mahallesinde bulunan bir kahvehanede oyun oynandığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kahvehanede sosyal mesafeye uymayarak oyun oynayan 4 kişiye para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Doğualagözlü Mahallesinde bulunan bir kahvehanede oyun oynandığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Kahvehaneye giden ekipler bir masa etrafında 4 şahsın iskambil kağıtları ile oyun oynadığını ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını tespit etti. İşyeri sahibi ve masa etrafında oyun oynayan şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı. Halk sağlığının korunması yönünde kararlı mücadeleye ve bu yönde yapılacak bütün ihlallere karşı cezai işlemlerin uygulanmasına devam edileceği bildirildi.

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