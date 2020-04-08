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Sosyal mesafe uyarısı yapıp sosyal mesafeyi hiçe saydılar

AYDIN HABERLERİ  | 08.04.2020 11:30 | Son Güncelleme

Aydın’da gerek Valilik gerekse belediye ekipleri tarafından Korona virüsün yayılmaması için adeta seferberlik ilan edilirken, bazı belediye görevlilerinin sosyal mesafe uyarısını hiçe sayması dikkat çekti.

Sosyal mesafe uyarısı yapıp sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Aydın’da gerek Valilik gerekse belediye ekipleri tarafından Korona virüsün yayılmaması için adeta seferberlik ilan edilirken, bazı belediye görevlilerinin sosyal mesafe uyarısını hiçe sayması dikkat çekti. Efeler Belediyesi’nde görevli 7 kişinin sosyal mesafeyi hiçe sayan dip dibe muhabbeti görenleri şaşırttı.
Efeler Belediyesi tarafından, sosyal mesafenin korunması amacıyla semt pazarlarında esnaflar numaralandırılıp birer hafta ara ile ve iki tezgah arası 3 metre mesafeli olacak şekilde tezgah açması müsaade edilip, şehir merkezindeki banklara da iki kişinin aynı anda oturmaması için şerit çekilirken aynı belediyede görevli çalışanların vurdumduymazlığı görenleri şaşırttı.
Bugün sabah saatlerinde Zeybek Mahallesi’nde çalışma yapan belediye görevlileri yorulunca belediyeye ait bir bankta dip dibe 7 kişi oturup bu şekilde istirahat etti. Evden çıkma yasağı olan ve evdekal çağrısına uyup evlerinden dışardaki manzarayı izleyen vatandaşlar ise belediye ekiplerinin bu tutumunu şaşkınlık içinde izledi.

Sosyal mesafe uyarısı yapıp sosyal mesafeyi hiçe saydılar

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