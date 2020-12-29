YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Sosyal mesafe, yılbaşı alışverişine yenik düştü

Sosyal mesafe, yılbaşı alışverişine yenik düştü

AYDIN HABERLERİ  | 29.12.2020 15:40 | Son Güncelleme

Yeni yılan sayılı günler kala Aydın’ın Efeler ilçesindeki çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşurken, maske kuralına uyan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.Aydın’da yeni yıl öncesi çarşı ve pazarlar Kovid-19 pandemisine rağmen vatandaşların uğrak yeri oldu.

Yeni yılan sayılı günler kala Aydın’ın Efeler ilçesindeki çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşurken, maske kuralına uyan vatandaşların zaman zaman sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
Aydın’da yeni yıl öncesi çarşı ve pazarlar Kovid-19 pandemisine rağmen vatandaşların uğrak yeri oldu. 2020’nin son günlerinde yeni yıla hazırlık yapan vatandaşlar, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde özellikle tarihi Salı Pazarı ve Yağcılar İçi çarşısında yoğunluk oluşturdu. Salı Pazarı’nda meyve tezgahlarına ilgi gösteren vatandaşlar, Yağcılar İçi Çarşısı’nda ise giyim mağazalarına koştu. Zaman zaman sosyal mesafenin kaybolduğu anlar yaşanırken, polis ekipleri çarşı içlerinde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Aydın’daki çarşı ve pazarlarda oluşan yoğunluğun yılbaşı akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:49
Sabah
08:17
Öğle
13:16
İkindi
15:44
Akşam
18:05
Yatsı
19:27

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Abacı Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Doğa Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.