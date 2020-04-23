Sosyal mesafeli 23 Nisan

Samsun’un Bafra ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı, korona virüsü tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı.

Korona virüsü(Kovid-19) salgını dolayısıyla İçişleri Bakanlığı sosyal mesafenin korunması adı altında tedbirler aldı. Korona tedbirleri kapsamında bu hafta 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bafra ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından tören son buldu.

Sokağa çıkma yasağı ve alınan tedbirler nedeniyle 100. yıl kutlamalarına katılamayanlar apartmanları bayrak ve balonlarla süsleyerek "TBMM’nin 100. Yılı ve 23 Nisan Bayramımız Kutlu Olsun" pankartları astı.

