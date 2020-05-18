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Sosyal mesafeli kutlama

BURSA HABERLERİ  | 18.05.2020 14:59 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınıyla mücadele en ön safta görev yapan sağlık çalışanları, günlerin de unutulmadı.

Korona virüs salgınıyla mücadele en ön safta görev yapan sağlık çalışanları, günlerin de unutulmadı. Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, hemşirelere plaket ve çiçek takdim etti.
Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde çalışanlara çiçek ve plaketleri takdim eden takdim eden Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, özverili çalışmalarından dolayı her bir hemşireye tek tek teşekkür etti. Özkul, “Bu zorlu salgın döneminde elinizden geldiğince, cephenin en önünde mücadele ediyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu salgın sonrasında, inşallah ileride daha güzel ve mutlu kutlamalar yaparız. Hepinizin emeğine sağlık” dedi.
Kutlamaya katılan ve burada hemşirelere, gerek salgın dönemi gerekse de normal çalışma döneminde yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı teşekküre eden Hayat Hastanesi Genel Koordinatörü Betül Kabalar da hemşirelerin Hemşireler Günü’nü kutladı.

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