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Sosyal mesafeli sabah sporu başlıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 03.07.2020 13:52 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve zinde yaşama teşvik için 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahili’nde sosyal mesafeli sabah sporu etkinliği düzenleyecek.Normalleşme süreciyle birlikte Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahili’nde gerçekleştirilecek sabah sporu etkinliği ile vatandaşlar güne sporla başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve zinde yaşama teşvik için 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahili’nde sosyal mesafeli sabah sporu etkinliği düzenleyecek.
Normalleşme süreciyle birlikte Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahili’nde gerçekleştirilecek sabah sporu etkinliği ile vatandaşlar güne sporla başlayacak. Katılımcılar müzik eşliğinde egzersiz hareketleri ile başlayacakları sabah sporlarına yürüyüş, koşu, bisiklet gibi spor aktiviteleri ile devam edebilecek.

Hafta içi üç gün
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen ‘Sabah Sporu Etkinliği’ Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç gün 07.00-08.00 saatleri arasında Karaalioğlu Parkı ikinci mirador önünde ve Konyaaltı Sahili Beach Park tenis kortu yanında gerçekleştirilecek. Sabah sporuna katılmak isteyenler mat ve lastik gibi kişisel malzemelerini yanında getirecek. Katılmak isteyenler ayrıntılı bilgiyi 321 24 70 nolu telefondan alabilecek.

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