Sosyal mesafeli söyleşi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, öğrencilerle açık havada sosyal mesafe kuralları çerçevesinde söyleşi yaptı.

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen söyleşide Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Gençlik Merkezi Müdürü Kazım Elmas’ın da hazır bulunduğu söyleşinin moderatörlüğünü Tokat Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlik Lideri Zehra Nur Demirel yaptı. Korona virüs önlemleri kapsamında öğrencilerle sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek açık havada söyleşi yapan Rektör Şahin, gençlerin sorularını yanıtladı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini öğrencilerin tercih etme sebeplerini sıralayan Rektör Şahin, "Bizi tercih eden öğrencilerimiz 160 bin nüfuslu sakin ve huzurlu bir şehirde 35 bin öğrencimizden bir tanesi olacak. Şehrimizin öğrenciyi içselleştirme potansiyeli var. Ulaşımla ilgili kolaylığımız var. Aralık ayında havaalanımız açılınca öğrencilerimizin ulaşım sağlamaları kolaylaşacak. Sakin bir kampüsümüz, restoranlarımız kafeteryalarımız, stadyumumuz, yüzme havuzumuz, açık kapalı spor salonlarımız var. Üniversitemizde çok yakında sağlık ocağımızı açıyoruz. PDR merkezimiz var. Sıkıntıya düşmüş, stresle baş etmek isteyen, destek almayan öğrencilerimize hocalarımız ücretsiz olarak destek veriyor. Kariyer Merkezimiz var. 80’in üzerinde eğitim verdik. Öğrenci butiğimiz var. Kimliğini ibraz eden öğrencimize her hangi bir sorgulamaya tabi tutmadan iki adet kıyafet alma hakkı verdik. Zengin fakir ayrımı yapmadık” dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 13 olan fakülte sayısının 17’ye çıktığını ifade eden Rektör Şahin, “THE Impact Rankings 2020 sıralamasında Türkiye’de Eğitim Kalitesinde 8’inci üniversite olma başarısını gösterdik. Temizlikte 5’inci sıradayız. CWUR Dünya üniversite sıralamasında 1116. sıradayız. Önümüzdeki yıllarda ilk 1000 üniversitesi arasına gireceğiz. Mezun olan öğrencilerimiz Dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında yer alacak olan Üniversitemizden mezun olacak. Greenmetric’te yeşil kampüsler sıralamasında dünyada 504, Türkiye’de 26’ncı sıradayız. Hedefimiz ilk 15’e girmek. Güneş enerji santrali kuracağız. Suların temiz olduğu bir kampüs meydana getiriyoruz. Kütüphanemiz, yemekhanemiz oldukça güzel çalışmaktadır” diye konuştu.

Taşlıçiftlik Yerleşkesine Gençlik Bürosu kurulması sözü vererek söyleşiyi tamamlayan Rektör Şahin’e söyleşi sonrasında Tokat Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Çağlar teşekkür belgesi takdim etti.

