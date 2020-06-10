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Sosyal mesafeli toplantı gerçekleştirdiler

DÜZCE HABERLERİ  | 10.06.2020 09:53 | Son Güncelleme

Sen Düzce Şubesi, korona virüs salgını sonrasında ara verdiği haftalık yönetim kurulu toplantısını sosyal mesafeli olarak gerçekleştirdi.Korona virüs salgını sonrasında bir çok kuruluş gibi Eğitim Bir-Sen Düzce Şubesi de toplantılarını erteleme kararı almıştı.

Sosyal mesafeli toplantı gerçekleştirdiler

Sen Düzce Şubesi, korona virüs salgını sonrasında ara verdiği haftalık yönetim kurulu toplantısını sosyal mesafeli olarak gerçekleştirdi.
Korona virüs salgını sonrasında bir çok kuruluş gibi Eğitim Bir-Sen Düzce Şubesi de toplantılarını erteleme kararı almıştı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Eğitim Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi başkanlığında Düzce Memur-Sen İl Başkanlığı toplantı salonunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda korona virüs ile mücadele kapsamında öğretmenlerin son çalışmaları ve yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

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