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Sosyal mesafeli turlara ilgi büyük

AYDIN HABERLERİ  | 14.06.2020 18:49 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının ardından ara verdikleri tur programlarına yeni dönemde tedbirler alarak başlayan seyahat acenteleri, Ege Bölgesi genelini kapsayan alternatif tur programları düzenlemeye devam ediyor.

Koronavirüs salgınının ardından ara verdikleri tur programlarına yeni dönemde tedbirler alarak başlayan seyahat acenteleri, Ege Bölgesi genelini kapsayan alternatif tur programları düzenlemeye devam ediyor. Kontrollü normalleşme sürecinde 1 Haziran’dan itibaren seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından iç turizmde taleplerin yeniden açılmasıyla vatandaşlar turlara ilgi görmeye başladı.
Yeni dönem kuralları çerçevesinde Kuşadası’ndan başlayan turlar, Sığacık, Alaçatı, Çeşme, Didim, Bodrum, Marmaris, Göcek, Fethiye bölgelerini kapsıyor. Üç ay aranın ardından rezervasyonların yeniden açılmasıyla vatandaşlar turlara büyük ilgi gösterirken, yeni dönem kurallarına da uyuyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında turlardan önce otobüsler dezenfekte ediliyor, yolcular “ Hayat Eve Sığar “ (HES) kodları ile kontrol ediliyor ve ateşleri ölçülerek tur otobüslerine alınıyor. 50 kişi kapasiteli otobüslerde sosyal mesafe kurallarına uyularak maksimum maskeli 22 yolcu taşınıyor.
Aynı zamanda Kuşadası Tours firmasının da sahibi olan TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, hafta sonu düzenledikleri turlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak, yeniden start vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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