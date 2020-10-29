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Sosyal mesafesiz bayram kutlaması tedirgin etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 29.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

Eskişehir’deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Valilik meydanında objektiflere yansılan sosyal mesafesiz kalabalıklar tedirliğinlik uyandırdı.Protokol üyelerinin katılımı ile düzenlenen resmi törenlerin ardından Valilik meydanı, Atatürk anıtına çelenk koymak isteyen bazı siyası parti ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri ile adeta doldu.

Sosyal mesafesiz bayram kutlaması tedirgin etti

Eskişehir’deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Valilik meydanında objektiflere yansılan sosyal mesafesiz kalabalıklar tedirliğinlik uyandırdı.
Protokol üyelerinin katılımı ile düzenlenen resmi törenlerin ardından Valilik meydanı, Atatürk anıtına çelenk koymak isteyen bazı siyası parti ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri ile adeta doldu. Bırakılan çelenklerin önünde toplu fotoğraf çektiren kalabalıkların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gözden kaçmadı. Maske kuralına kısmen uyulan kutlamalar sırasında birbirlerine hayli yakın olan kalabalıklar çevrede tedirginlik yaşattı.

Sosyal mesafesiz bayram kutlaması tedirgin etti

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Eskişehir Namaz Vakitleri 29 Ekim Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
12:47
İkindi
15:40
Akşam
18:07
Yatsı
19:26
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