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Sosyal mesafeye dikkat!

ERZİNCAN HABERLERİ  | 27.04.2020 19:55 | Son Güncelleme

Erzincan’da yetkililer korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Ramazan ayıyla birlikte sosyal mesafe kuralına herkesin özenle dikkat etmesi gerektiği hususuna dikkat çekerek uyarıda bulundu.Erzincan Valiliği tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ek kararlar yayımlanırken rehavete kapılmaması yönünde de uyarılarda bulunuyor.

Sosyal mesafeye dikkat!

Erzincan’da yetkililer korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Ramazan ayıyla birlikte sosyal mesafe kuralına herkesin özenle dikkat etmesi gerektiği hususuna dikkat çekerek uyarıda bulundu.
Erzincan Valiliği tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ek kararlar yayımlanırken rehavete kapılmaması yönünde de uyarılarda bulunuyor. Ramazan ayıyla birlikte pide kuyruğu ve benzer hiçbir şekilde kalabalık oluşturulmaması yönünde sürekli ikazlar tekrarlanırken vatandaşlarında kendi sağlıkları için bu tür durumlara mahal vermemeleri isteniyor.
Zaman zaman kentte bazı fırınlarda pide kuyruğu ve Ekşisu Mesire alanında çeşmelerden akan doğal maden suyundan doldurmak isteyenlerin kalabalık oluşturduğu gözlenirken güvenlik güçleri sosyal mesafe kuralını ihlal edenleri uyarıyor.

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