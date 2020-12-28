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Sosyal sorumluluk söyleşilerinin ilki gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 28.12.2020 12:59 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) düzenlediği ve belirli periyotlarla çevrimiçi canlı gerçekleşecek sosyal sorumluluk söyleşilerinin ilki gerçekleşti.Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Gülşah Şükran Kale’nin yaptığı online olarak iki ayrı oturum olarak gerçekleştirilen ’Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ başlıklı ilk söyleşinin konuğu, İzmir Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı (SHU) Gözde Alkan oldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) düzenlediği ve belirli periyotlarla çevrimiçi canlı gerçekleşecek sosyal sorumluluk söyleşilerinin ilki gerçekleşti.
Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Gülşah Şükran Kale’nin yaptığı online olarak iki ayrı oturum olarak gerçekleştirilen ’Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ başlıklı ilk söyleşinin konuğu, İzmir Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı (SHU) Gözde Alkan oldu. Bağımlılığı önleme ve mücadele konusunda yıllardır faaliyet gösteren Yeşilay’ın 2020 yılı itibariyle birçok ilde açtığı danışmanlık merkezleri ile önleme çalışmalarının yanı sıra başlattığı iyileştirme ve rehabilitasyon faaliyetlerini aktaran Sosyal Hizmet Uzmanı Gözde Alkan, Yeşilay’ın bağımlılıktan kurtulmak ve iyileşmek isteyen kişilere ve ailelerine boş zaman değerlendirme, sosyal beceri kazandırma, grup terapisi, iş bulma, meslek edindirme gibi birçok hizmet sunduğunu ifade etti.
Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşen söyleşi soru-cevap bölümüyle sona erdi.

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