DİYARBAKIR (AA) - Görevlendirme yapılan Diyarbakır merkez Yenişehir Belediyesince hizmete sunulan çevre dostu "Sosyal Taksi" dezavantajlı vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Yenişehir Belediyesi, dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Ücretsiz Kent Ulaşım Sistemi Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda hizmete sunulan elektrikli 4 "Sosyal Taksi" ile dezavantajlı vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler ile belediyelerin sosyal tesislerine ücretsiz taşınacak.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, yaptığı açıklamada, kanser hastaları ile ilgili faaliyet yürüten bir derneğin belediyeden hijyenik ortamda hizmet sunabilecek özel bir servis talebinde bulunduğunu söyledi.

Bu talebi 65 yaş üstü, engelli, kronik rahatsızlığı olan ve şiddete maruz kalmış kadınları da sisteme entegre ederek karşılamaya çalıştıklarını aktaran Beşikçi, belediyeye dışarıdan ithal ettikleri fosil yakıtlar kullanan araçlar yerine elektrikli araçlar takviye ettiklerini bildirdi.