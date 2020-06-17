Sosyal Vefa Destek Grubuna başarı belgesi verildi

Sosyal Vefa Destek gurubu mensuplarına kurulduğundan bugüne yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı başarı belgesi verildi.

Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Sosyal Vefa Destek gurubunda çalışan Müftülük, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli memur ve işçilere başarı belgesi verdi.

Şenkaya Kaymakamı Tekin, “Türkiye, Çin’in Vuhan kentinde geçen yıl aralık ayında görülmeye başlanan Korona virüsüne karşı ilk günlerden itibaren kademeli olarak etkin önlemler alındı. Korona virüsü vakasının yayılmaması için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan Vefa Sosyal Destek Grubumuzun bütün çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

