YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Sosyal yardım paralarının yaşlılara evde teslim edilmesi sevindirdi

Sosyal yardım paralarının yaşlılara evde teslim edilmesi sevindirdi

MALATYA HABERLERİ  | 07.04.2020 10:34 | Son Güncelleme

Malatya’nın Arguvan İlçesinde emniyet mensupları tarafından sosyal yardım paraları yaşlılara teslim edilmeye devam ederken, bu uygulama yaşlıları sevindirdi.Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılar için İlçe Emniyet Amirliği gece gündüz mesai yapıyor.

Sosyal yardım paralarının yaşlılara evde teslim edilmesi sevindirdi

Malatya’nın Arguvan İlçesinde emniyet mensupları tarafından sosyal yardım paraları yaşlılara teslim edilmeye devam ederken, bu uygulama yaşlıları sevindirdi.
Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılar için İlçe Emniyet Amirliği gece gündüz mesai yapıyor. Bin liralık sosyal yardımları ve yaşlılık aylıkları dahil hak sahiplerine tek tek dağıtan emniyet mensupları hem vatandaşın hayır duasını alıyor hem de halkı salgına karşı bilinçlendiriyorlar.
Covid-19 karşısında sıkı tedbirler alınırken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mağdur vatandaşlara verilen bin liralık destek ödemeleri de evlerde teslim ediliyor.
Aldıkları önlemlerle de sosyal mesafe kuralına da uyan emniyet görevlileri, vatandaşların ihtiyaçlarının olup olmadığını da soruyorlar.
Korona virüs salgınına karşı evlerden çıkılmaması uyarısında da bulunan emniyet görevlilerine vatandaşlar teşekkür ederek, “Allah Devletimizi başımızdan eksik etmesin. Ülkemizin en kısa sürede bu salgın hastalıktan kurtulması için dua ediyoruz” dediler.

Sosyal yardım paralarının yaşlılara evde teslim edilmesi sevindirdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi İspanya'dan sevindiren haber! 88 yaşındaki çift koronavirüsü yendi
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Canpolat’tan Berat Kandili mesajı

Canpolat’tan Berat Kandili mesajı

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Kırkağaçlı Gazi, kampanyaya 5 aylık maaşını bağışladı

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Kahramanmaraş'ta küçük kızıyla ata binen babaya idari para cezası

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Denizli Valiliği, CHP Sözcüsü Öztrak'ın iddialarını yalanladı:

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Başkan Ataç’tan berat kandili mesajı

Mersin’de nisan ayı su faturalarında korona virüs düzenlemesi

Mersin’de nisan ayı su faturalarında korona virüs düzenlemesi

Malatya Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:31
Sabah
05:56
Öğle
12:34
İkindi
16:11
Akşam
19:02
Yatsı
20:21

Malatya Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Adafı Eczanesi
Merkez
Aydoğan Eczanesi
Merkez
Botanik Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya'da koronavirüs tedavisi biten hasta alkışlarla taburcu edildi

Malatya'da koronavirüs tedavisi biten hasta alkışlarla taburcu edildi

Malatya’da 14 gün kuralına uymayan 19 kişiye ceza kesildi

Malatya’da 14 gün kuralına uymayan 19 kişiye ceza kesildi

Uygulamalı eğitimler korona mücadelesi tamamlandıktan sonra yapılacak

Uygulamalı eğitimler korona mücadelesi tamamlandıktan sonra yapılacak

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.