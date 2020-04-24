Sosyal yardım parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaşayan İsmail Balcı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında kendisine verilen bin liralık sosyal yardımı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Sosyal Destek Programı'nın 2. faz yardımları, polis, jandarma, bekçi ve postacılar tarafından hak sahiplerine teslim ediliyor.

İpsala ilçesi Pazardere köyünde oturan 52 yaşındaki İsmail Balcı, kendisine getirilen bin liralık yardımı almayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışladı.

Kaymakam Enis Aslantatar, ziyaret ettiği Balcı'ya teşekkür belgesi verdi.

Aslantatar, "Devletimizin verdiği 2. faz ödemeleri yapan yetkili arkadaşımız, bana Pazardere'de bir vatandaşımızın sosyal yardımı kabul etmediğini bildirdi. Vatandaşımızı ziyaret ettik. Kendisine ve eşine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Balcı da Kaymakam Aslantatar'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Devletimiz bize böyle bir yardımı layık görmüş. Allah razı olsun. Ancak bizler köyümüzde kendi imkanlarımızla geçiniyoruz. Devletimize çok yardımcı olamıyoruz. Bu şekilde katkı sağlayalım istedik." diye konuştu.

