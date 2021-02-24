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Sosyal yardımdan faydalanamadığı tespit edilen ailelere ziyaret

24.02.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın talimatı ile Menteşe ilçesi kırsal Çakmak Mahallesinde ikamet eden ve herhangi bir sosyal yardımdan faydalanamadığı tespit edilen ailelere yönelik hane ziyaretleri gerçekleştirdi.Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Dr.

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın talimatı ile Menteşe ilçesi kırsal Çakmak Mahallesinde ikamet eden ve herhangi bir sosyal yardımdan faydalanamadığı tespit edilen ailelere yönelik hane ziyaretleri gerçekleştirdi.
Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Dr. Emine Ebru Bozçelik ve Çakmak Mahallesi Muhtarı Salih Zeki Kıl ile birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde aileler ile görüşülerek talepleri dinlenildi. Görüşme neticesinde tespit edilen sorunların çözümüne yönelik çalışmalar başlatıldı.
Bunun yanı sıra yapılan ziyaretler kapsamında, Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sunulan ‘Evde Bakım Hizmeti’ ile ‘Sosyal ve Ekonomik Destek’ hizmetinden faydalanan aileler de ziyaret edilerek sunulan hizmetlerin yerindeliği değerlendirildi.
Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal İl Müdürü Seyfi Bozçelik, sosyal devlet ilkesi gereği toplum ve toplumu oluşturan aile ve bireylerin refah düzeylerinin arttırılmasına yönelik hizmetlerin devamlılığının önemini vurgularken, saha çalışmaları ile hane ziyaretlerinin sonraki süreçte düzenli olarak yapılacağını, ifade etti.

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