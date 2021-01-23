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Sosyal yaşam kampüsünde ilk doz aşılar yapıldı

23.01.2021 13:01 | Son Güncelleme:
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü Huzurevinde 400’e yakın yaşlı ve personelin ilk doz aşıları sağlık çalışanları tarafından yapıldı.Covid-19’a karşı yürütülen aşılama programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü Huzurevinde bulunan 400’e yakın yaşlı ve personelin ilk doz aşıları sağlık çalışanları tarafından yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü Huzurevinde 400’e yakın yaşlı ve personelin ilk doz aşıları sağlık çalışanları tarafından yapıldı.
Covid-19’a karşı yürütülen aşılama programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü Huzurevinde bulunan 400’e yakın yaşlı ve personelin ilk doz aşıları sağlık çalışanları tarafından yapıldı. Salgın nedeniyle uzun süredir ziyaretçi yasağından vardiyalı çalışma sistemine kadar pek çok önlemin uygulandığı huzurevinde aşılama çalışmaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, aşılanacak kişilerin ateşleri ölçülüp sağlık durumları değerlendirildikten sonra yapıldı. İkinci doz aşının ise 16 Şubat tarihinde yapılacağı bildirildi.

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