SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Şota Arveladze'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Şota Arveladze'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.09.2020 16:39 | Son Güncelleme

Özbekistan Süper Ligi takımlarından Pakhtakor'un teknik direktörlüğünü yürüten Şota Arveladze, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Şota Arveladze'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gürcü teknik adam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kendimi izole ettim ve sonuçları doğrulamak için ikinci testi bekliyorum. Nasıl olduğuma dair sizi bilgilendirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Trabzonspor'da oynayan ve bordo-mavili kulübün yanı sıra Kayserispor ile Kasımpaşa'da teknik direktörlük de yapan 47 yaşındaki Şota, 2017 yılında Pakhtakor'u çalıştırmaya başlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Sörloth Trabzonspor'u rahatlattıSörloth Trabzonspor'u rahatlattı
Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Fenerbahçe'den transfer sürprizi
Fenerbahçe'den transfer sürprizi
İşte Cavani'nin F.Bahçe'den istediği para
İşte Cavani'nin F.Bahçe'den istediği para
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Juventus Morata'yı kiraladı
Juventus Morata'yı kiraladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!
Talisca Süper Lig'e geri dönüyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Trabzonsporlu yıldızdan F.Bahçe cevabı
Trabzonsporlu yıldızdan F.Bahçe cevabı
Trabzonspor'da flaş ayrılık!
Trabzonspor'da flaş ayrılık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şota Arveladze'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Şota, koronavirüse yakalandı!
Trabzonspor, Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı
Trabzonspor transferi bitirdi
Sörloth'un transferi Trabzonspor'u rahatlattı
Sörloth Trabzonspor'u rahatlattı
Trabzonspor’da Eddie Newton’dan 'sıkı pres' uyarısı
Eddie Newton’dan 'sıkı pres' uyarısı
Trabzonspor Sörloth'u KAP'a bildirdi
Transfer resmen açıklandı! İşte Sörloth'un rekor bonservisi...
Sörloth transfer için Almanya'da!
Sörloth imza atmak için Almanya'da!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.