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Soyer çifti, pazar alışverişini Bayındır üreticisinden yaptı

22.01.2021 18:37 | Son Güncelleme:
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küçük Menderes havzası turunun son gününü Bayındır’a ayırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küçük Menderes havzası turunun son gününü Bayındır’a ayırdı. İlçede esnaf, üretici ve köylülerle bir araya gelen Başkan Soyer ile eşi Neptün Soyer, ilgiyle karşılandı. Soyer çifti vatandaşlarla sohbet etti, onların sorunlarını dinledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küçük Menderes havzasına yönelik turunun son gününde Bayındır’daydı. Eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Eser Atak, Yıldız Devran, Suphi Şahin ile ilçedeki yatırımları inceledi. Başkan Soyer, eşi Neptün Soyer ile Bayındır halk pazarını da gezdi. Esnaf ve üreticilerle sohbet eden Soyer çifti, alışverişini de buradaki üretici esnaftan yaptı. Başkan Soyer, pazarda vatandaşların sorunlarını da dinledi. Soyer çifti pazarda yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

Soyer, ilçe programı kapsamında Bayındır Zeytinova Mahallesindeki İZBETON ve Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde personelle bir araya geldi. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın karşıladığı Soyer, “Bugün sizlerle beraber olmak çok güzel. Çok yoğun çalıştığınızı biliyorum. Koşullarınızın sizi zorladığını biliyorum ama emin olun ki bunları iyileştirmek, koşullarınızı daha keyifle çalışacağınız bir hale getirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Şundan emin olun; yaptığınız iş sadece burayla ilgili değil. Bütün kentimizle ilgili ve etkileri çok daha fazla. O nedenle işinizi severek yapmanızı diliyorum” dedi. Yapılan işte huzur olmaması halinde kazanılan paranın da tadının olmayacağını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “O nedenle dilerim ki huzurla çalışırsınız. Çünkü biliyoruz ki sizin yüzünüz gülüyorsa bizim ve bu kentte yaşayan herkesin yüzü de gülüyor olacak. O nedenle biz üzerimize düşeni yapacağız. Sizden tek isteğimiz, yaptığınız işe sıkı sıkıya sarılmak ve canla başla çalışmak” diye konuştu. Başkan Soyer, Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifini de ziyaret ederek kooperatif başkanı Ersoy Sümerkan’dan bilgi aldı.

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