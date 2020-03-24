Soyer’in dayanışma çağrısına büyük destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in korona virüs krizinden olumsuz etkilenen öncelikle desteğe muhtaç yaşlılar için yaptığı çağrı büyük ilgi gördü.

Dün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan ve “Bu zor günleri birbirimize kenetlenerek aşacağız. Size söz veriyorum. Kapısını çalmadığımız, ihtiyacını sormadığımız büyüğümüz kalmayacak. Çaresiz ve kimsesizlere öncelikle ulaşacağız. Bu sözü verirken kendime, belediyemize ve sağduyulu İzmirlilere güveniyorum. İhtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşmak amacıyla bir dayanışma ağı kuruyoruz. Bu doğrultuda bir ailenin aylık hijyen ve gıda ihtiyacını karşılayacak yardım paketleri oluşturabilirler. Biz bu konuda lojistik destek sağlayacağız. Odalarımız, iş insanlarımız, durumu iyi olan yurttaşlarımızın bu yolda bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Bu günler geçtiğinde bizlere yardımlaşmanın onuru kalacak” diyen Tunç Soyer’in çağrısı karşılığını buldu. Meslek odaları, bazı iş insanları gıda ve hijyen paketleri oluşturmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bunları yerine ulaştırmak için kolları sıvadı. Başkan Tunç Soyer ekonominin durma noktasına geldiği bu günlerde yardımlaşmanın değerli olduğunun altını çizdi. Başkan Soyer, “Demokrasinin beşiği İzmir tarihi kriz döneminde çağrımıza gönüllülük esasıyla büyük destek vermiştir. Odalara, STK’lara, gönlü güzel insanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kimse kendini çaresiz ve kimsesiz hissetmeyecektir. İzmir kendisine yakışanı yapacaktır. Çünkü Biz varız” dedi.