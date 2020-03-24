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Soyer’in dayanışma çağrısına büyük destek

İZMİR HABERLERİ  | 24.03.2020 17:21 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in korona virüs krizinden olumsuz etkilenen öncelikle desteğe muhtaç yaşlılar için yaptığı çağrı büyük ilgi gördü.Dün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan ve “Bu zor günleri birbirimize kenetlenerek aşacağız.

Soyer’in dayanışma çağrısına büyük destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in korona virüs krizinden olumsuz etkilenen öncelikle desteğe muhtaç yaşlılar için yaptığı çağrı büyük ilgi gördü.
Dün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan ve “Bu zor günleri birbirimize kenetlenerek aşacağız. Size söz veriyorum. Kapısını çalmadığımız, ihtiyacını sormadığımız büyüğümüz kalmayacak. Çaresiz ve kimsesizlere öncelikle ulaşacağız. Bu sözü verirken kendime, belediyemize ve sağduyulu İzmirlilere güveniyorum. İhtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşmak amacıyla bir dayanışma ağı kuruyoruz. Bu doğrultuda bir ailenin aylık hijyen ve gıda ihtiyacını karşılayacak yardım paketleri oluşturabilirler. Biz bu konuda lojistik destek sağlayacağız. Odalarımız, iş insanlarımız, durumu iyi olan yurttaşlarımızın bu yolda bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Bu günler geçtiğinde bizlere yardımlaşmanın onuru kalacak” diyen Tunç Soyer’in çağrısı karşılığını buldu. Meslek odaları, bazı iş insanları gıda ve hijyen paketleri oluşturmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bunları yerine ulaştırmak için kolları sıvadı. Başkan Tunç Soyer ekonominin durma noktasına geldiği bu günlerde yardımlaşmanın değerli olduğunun altını çizdi. Başkan Soyer, “Demokrasinin beşiği İzmir tarihi kriz döneminde çağrımıza gönüllülük esasıyla büyük destek vermiştir. Odalara, STK’lara, gönlü güzel insanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kimse kendini çaresiz ve kimsesiz hissetmeyecektir. İzmir kendisine yakışanı yapacaktır. Çünkü Biz varız” dedi.

Belediye yetkilileri uyardı
Bu arada bazı kötü niyetli kişilerin Başkan Tunç Soyer’in adını kullanılarak iş insanlarından yardım istediği, yaşlıları yardım bahanesiyle dolandırmaya çalıştığı duyumları üzerine belediye yetkilileri İzmirlileri uyardı. Belediyenin yardım toplamadığını lojistik destek verdiğini hatırlattı. Yetkiler yaşlıların da gelen görevlilerin kimliklerini kontrol etmesini önerdi. Yetkililer bir ailenin aylık gıda ve hijyen ihtiyacını yerine ulaştırmak isteyenlerin İzmir Büyükşehir Belediyesinin 444 40 35 ve 185 numaralı telefonlarına ulaşmasını istedi.

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