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Söylemez’den terör saldırılarının Türkiye’yi yıldırmayacağı vurgusu

17.02.2021 10:13 | Son Güncelleme:
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Söylemez’den terör saldırılarının Türkiye’yi yıldırmayacağı vurgusu

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi, Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez basına yaptığı açıklamada, "Hendeklere gömülen terör örgütünün alçak saldırıları milletimizi asla yıldıramayacaktır” dedi.Mehmetçik’in Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine bölücü terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırmak maksadıyla düzenlediği Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde icra edilen operasyonlar neticesinde arındırılan terör bölgesinde 13 vatandaşın teröristler tarafından şehit edilmesinin yüreklerine ateş düşürdüğünü belirten Söylemez, “Emperyalizm için maşalık vazifesini yürüten terör örgütü, kanlı ellerini uzatmaya cüret ettiği her yerde ardında bir vahşet bıraktı.

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi, Eğitim Bir Sen Malatya 1 nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez basına yaptığı açıklamada, "Hendeklere gömülen terör örgütünün alçak saldırıları milletimizi asla yıldıramayacaktır” dedi.
Mehmetçik’in Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine bölücü terör örgütünün faaliyetlerini sonlandırmak maksadıyla düzenlediği Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde icra edilen operasyonlar neticesinde arındırılan terör bölgesinde 13 vatandaşın teröristler tarafından şehit edilmesinin yüreklerine ateş düşürdüğünü belirten Söylemez, “Emperyalizm için maşalık vazifesini yürüten terör örgütü, kanlı ellerini uzatmaya cüret ettiği her yerde ardında bir vahşet bıraktı. Ülkemizde ve bölgemizde refaha, özgürlüğe ve kardeşliğe göz diken eli kanlı terör örgütünün ve onun başka sahalardaki uzantıları ile taşeronluğunu ettikleri tapınağın yegâne amacı bizi ölüme mahkûm etmek istemeleridir. Söz insan haklarından, demokrasiden ve hak-hukuktan açıldığında riyakarca mangalda kül bırakmayanların geçmişte olduğu gibi bugünkü vahşet sonrası da dut yemiş bülbül gibi susmaları yahut gerçeği eğip bükmeye çalışmaları bir kez daha maskelerini düşürmüştür” ifadelerine yer verdi.
Söylemez, “Terör örgütünün ve vekâlet ettikleri emperyalizmin asıl amacı ehlileştirilmiş, başını önüne eğmiş, emir alan bir Türkiye safsatasıdır. Hendeklere gömülen terör örgütünün bu alçak saldırıları milletimizi asla yıldıramayacaktır. Ülkemiz zalimler ve katiller için bir kâbus olmayı sürdürecek; masumlar, mağdurlar ve İslam ümmeti içinse güvenilir bir liman olmaya devam edecektir. Büyük Memur-Sen ailesi olarak mukaddes vatan yolunda toprağa düşen aziz şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret, aziz milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

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