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  4. Soylu: "2 bin 923 aday nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde sınavlara yetişti"

Soylu: "2 bin 923 aday nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde sınavlara yetişti"

ANKARA HABERLERİ  | 06.09.2020 19:36 | Son Güncelleme

Soylu: "2 bin 923 aday nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde sınavlara yetişti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren 2 bin 923 adayın nüfus müdürlüklerinin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı ve KPSS'ye giren 2 bin 923 aday, nüfus müdürlüklerimizin açık olması sayesinde eksik evraklarını tamamlayarak sınavlarına yetiştiler. Tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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