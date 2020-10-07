Soysal Sokak sakinleri su baskını riskinden kurtuluyor

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçeyi sokak sokak dertlerden arındırmaya, çözüm odaklı hizmetlerle vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Ortacami Mahallesi Vuslat Sokak’ta sürdürülen çalışmalar ile su baskını riski ortadan kaldırılıyor.

Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında Soysal Sokak’a bağlanan Vuslat Sokak üzerinde merdiven yapımı ve su baskınlarını önlemek amacıyla da yağmur suyu kanalı yapımı gerçekleştiriliyor.

“Çalışmalarda sona yaklaştık”

Çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un danışmanlarından Furkan Yıldız ile birlikte yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili açıklamasında, “Ördeklidere mevkiinde Soysal Sokak sakinlerimizin en çok mağdur olduğu bir sorunu daha ortadan kaldırmak üzere başladığımız çalışmalarda sona yaklaşıyoruz. Yağmurlu havalarda taşkınların yaşandığı Vuslat Sokak’ta, su baskınlarını önlemek üzere merdiven ve yağmur suyu kanalı yapıyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak, Allah’ın izniyle mahalle sakinlerimizi bir sorundan daha kurtarmış olacağız. Bölgede devam eden çalışmaları TBMM Başkanımız Prof. Dr. Sn. Mustafa Şentop Hocamızın danışmanlarından Sn. Furkan Yıldız ile birlikte yerinde inceleyerek, ekiplerimize kolaylıklar diledik” diye konuştu.

