YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Soyu tehdit altında bulunan Kara Akbaba tedaviye alındı

Soyu tehdit altında bulunan Kara Akbaba tedaviye alındı

05.01.2024 09:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de, soyu tehdit altında bulunan Kara Akbaba, bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde bitkin halde Kara Akbaba gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne haber verdi. Köye giden ekipler, akbabayı olarak kuruma getirdi. Veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapılan ve beslenmeye alınan akbabanın, tedavi ve bakımının tamamlanmasıyla yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
Soyu tehdit altında bulunan Kara Akbaba, boyu ve kanat açıklığı ile Avrupa’nın en büyük yırtıcı kuşu özelliğine sahip olarak biliniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Viranşehir’de 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiViranşehir’de 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
914 kişilik meslek lisesinin tek kız öğrencisi914 kişilik meslek lisesinin tek kız öğrencisi
Depremzede çocuklar doyasıya eğlendiDepremzede çocuklar doyasıya eğlendi
Anahtar Kelimeler:
Tunceli

Tunceli Namaz Vakitleri 5 Ocak Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:34
Öğle
12:32
İkindi
14:58
Akşam
17:19
Yatsı
18:43

Tunceli Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Cuma

Ece eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.