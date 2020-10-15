YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. ’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı

’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.10.2020 11:46 | Son Güncelleme

En büyük hayali olan askerlik için aşırı kilolarından kurtulan ve askerliğe başvuruda bulunan Enbiya Kurtul, Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

En büyük hayali olan askerlik için aşırı kilolarından kurtulan ve askerliğe başvuruda bulunan Enbiya Kurtul, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret etti.
Askerlik yapmanın bir onur meselesi olduğunu ve kilolarının buna engel olamayacağını bunun için fazla kilolarından kurtulduğunu belirten Enbiya Kurtul, “Eğer zayıflarsam askere gidebileceğimin ifade edilmesi üzerine kilolarımdan kurtulmaya karar verdim. Ve 3 ayda 60 kilo verdim. Askerlik muayenesine gittiğimde vatani görevimi yapmak için bir engel kalmadığını öğrendim, gönüllü gitmek için başvurdum. Hayattaki en büyük hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Söz konu vatan ise gerisi teferruattır. Kilo verdikten sonra her açıdan hayatım değişti" dedi.
“Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz” diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu ise, gencin eski kilolu fotoğrafları ile şimdiki halinin karşılaştırmasını yaparak, Enbiya Kurtul’u tebrik etti ve bu azmin herkese örnek olmasını diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Güdül Altınköy’de
Güdül Altınköy’de
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
05:19
Sabah
06:40
Öğle
12:29
İkindi
15:36
Akşam
18:07
Yatsı
19:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cemiloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
İrem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.